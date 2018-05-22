الاحتلال يشتكي قناة هولندية بثت أغنية تنتقد مجزرة غزّة

تقدّم سفير “إسرائيل” لدى هولندا، اليوم الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى شبكة التلفاز الهولندية، لبثها برنامجًا هزليًا، تعرض لجيش الاحتلال و”مجزرة العودة” بغزة.

وذكرت القناة “14” الإسرائيلية، أن التلفزيون الهولندي بثّ أغنية عبر برنامجٍ هزلي، حاكت كلمات مغنية إسرائيلية “Netta Barzilai”، ووجهت انتقادات لاذعة لـ”إسرائيل” وجيش الاحتلال.

وبحسب القناة، فان الأغنية وجهت انتقادات لاذعة بخصوص مجزرة الرابع عشر من أيار في قطاع غزة، كما استعرضت مشاهد من مسيرة العودة في خلفية الأغنية أثناء بثّها، وقد تقدّم السفير الإسرائيلي بنسخة من الشكوى لوزير الخارجية الهولندي “ستيف بوك”.

واستشهد 112 فلسطينيًا وأصيب 7 آلاف آخرين، منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار الماضي، منهم 65 فلسطينيًا ارتقوا في مجزرة العودة يوم الرابع عشر من آيار، بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية للقدس والذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.