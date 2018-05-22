الجامعة العربية تدين جريمة قتل الاحتلال للأسير عويسات

أدانت جامعة الدول العربية، جريمة قتل مصلحة سجون الاحتلال للشهيد الأسير عزيز عويسات (53 عاما) من جبل المكبر في القدس المحتلة.

وحمّلت الجامعة العربية في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصفيته.

وحذّرت الجامعة من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال الانتهاكات الجسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب قسوة أوضاع السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تفتقد للشروط الأساسية والإنسانية، إذ يتعرض الأسرى يومياً لشتى أشكال القمع، والتنكيل، والتعذيب، والحرمان، والتضييق، والإهمال الطبي المقصود.

وطالب البيان المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بقواعد معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

وكررت الجامعة الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاحتلال، وتحميله مسؤولية جرائمه، ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

يذكر أن الشهيد عويسات اعتقل بتاريخ 8/3/2014، وحكم بالسجن لـ 30 عاما، أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في (سجن ايشل) بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، إلا أن حالته الصحيّة تدهورت أكثر حتى أستشهد.