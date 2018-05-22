شيخ الأزهر يهاتف عباس للاطمئنان على صحته

أجرى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا برئيس السلطة محمود عباس، للاطمئنان على صحته.

وأعرب شيخ الأزهر، خلال الاتصال، عن خالص أمنياته لرئيس السلطة بالشفاء العاجل، وبدوام الصحة والعافية، مقدمًا التهنئة له ولأبناء الشعب الفلسطيني، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

من جانبه، شكر رئيس السلطة محمود عباس، فضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الكريمة، معربًا عن تقديره والشعب الفلسطيني للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال.