مستوطنون "يعدمون" 700 شجرة عنب في حلحول

أعدم مستوطنون "إسرائيليون" اليوم الثلاثاء، 700 شجرة عنب "دوالي" من أراضي بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وتعود ملكية الحقول المستهدفة والبالغة نحو 9 دونمات، والواقعة في منطقة "المرجمة" بجانب الشارع الالتفافي رقم "60"، للشقيقين ماهر وإسماعيل عطا حسن كرجة، بواقع 200 دالية لكل منهما، ويونس علي أحمد أبو عريش بواقع 100 دالية، ووليد عبد الرازق دحيدل بواقع 200 دالية.

وأوضح المزارعون، ان عملية إعدام أشجارهم تمت على ما يبدو في ساعات الفجر، بواسطة منشار آلي.

وكان مستوطنون قد أقدموا الأسبوع الماضي على قطع نحو 300 شجرة دوالي في منطقة "أم السحالي" المجاورة ببلدة حلحول، مملوكة لعائلة جحشن.