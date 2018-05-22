الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: الانفجار داخل السجون قادم

نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الأسير الشهيد عزيز عويسات الذي ارتقى مساء أول أمس الأحد في مستشفى آساف هروفيه "الإسرائيلي" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت الهيئة القيادية في بيان نشرته مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الهجمة الشرسة لإدارة مصلحة السجون على أسرانا لن تمر مرور الكرام، وأن الانفجار قادم، وإن الصمت الذي تعيشه الحركة الأسيرة ما هو إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة.

ودعت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي كل المؤسسات والقوى الفاعلة في مجال الأسرى تكثيف فعالياتها وضغوطها على كل الصُعد لتبيين وحشية الاحتلال ضد الأسرى، وتحديداً فيما يتعلق بالإهمال الطبي.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "مهجة القدس":

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ"

ننعي في الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الشهيد الأسير عزيز عويسات، ونؤكد أن الهجمة الشرسة لإدارة مصلحة السجون على أسرانا لن تمر مرور الكرام، فإن الانفجار قادم وإن الصمت الذي تعيشه الحركة الأسيرة ما هو إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقب ينقلبون.

كما وتدعو كل المؤسسات والقوى الفاعلة في مجال الأسرى تكثيف فعالياتها وضغوطها على كل الصُعد لتبيين وحشية الاحتلال ضد الأسرى، وتحديداً فيما يتعلق بالإهمال الطبي وعمليات القمع والضرب المتكررة والتي آخر ضحاياها شهيدنا عزيز عويسات، وما يتعرض له أهالي الأسرى من معاناة أثناء الزيارة، وحالات الحرمان المتزايدة لهم من زيارة أبنائهم.

ختاماً نبرق تعازينا إلى أهل الشهيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.