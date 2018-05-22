60 كاتباً من غزة يشاركون بمعرض الكتاب في رام الله رغم انف الاحتلال

تمكن الكاتب نعيم الخطيب و60 كاتباً من قطاع غزة المشاركة في معرض الكتاب الدولي في مدينة رام الله رغم منعهم من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" دخول الضفة الغربية، فكانت إصداراتهم من كتب وروايات حاضرة في المعرض رغم أنف الاحتلال واجراءاته الاحتلالية.

وللكاتب نعيم الخطيب رواية "حيّاً يُسرق" يتحدث فيه عن عودته وأهله إلى منزلهم الأصلي الذي هُجروا منه قصراً في النكبة عام 1948 في "القبيبة" قضاء الرملة.

وقُرأتَ الكتب والروايات للأدباء الفلسطينيين من قطاع غزة بأصوات كتاب ومثقفين وصحافيين من الضفة الغربية المحتلة في معرض الكتاب برام الله للتأكيد على أن صوتهم سيبقى عالياً ومسموعاً رغم كافة الإجراءات الاحتلالية ضد الفلسطينيين أينما تواجدوا، فيما اعتبر بعض الكتاب ما سمعوه من الكتاب الغزيين تظاهرة أدبيّة في رام الله.

فقرأت رواية "حيّاً يُسرق" لنعيم الخطيب بصوت الكاتبة "أسماء ناصر عياش" فيما تلت الصحافية هلا الزهيري نصاً من رواية "وسيلة عبور" للروائي عمر حمش، من سكان مخيم جباليا، كما قرأت الكاتبة والشاعرة أحلام بشارات نصا للشاعر الشاب "محمد أبو لبدة" بعنوان "وجوه كثيرة"، وكان كامل الباشا صوت لنجلاء عطا الله، وماجد أبو غوش صوتا ليحيى عاشور، والفنانة ميساء الخطيب صوت لخالد شاهين، والصحافي رامس سمارة نصا لغريب عسقلاني، وآخرون.

وزير الثقافة الفلسطيني "إيهاب بسيسو" قال: "إن الوزارة قامت بكافة الإجراءات لاستصدار تصاريح ليتمكن المشاركون بأعمالهم في معرض الكتاب، إلا أن الاحتلال رفض القائمة المقدمة كلها، بما في ذلك أصحاب دور النشر المشاركة في زوايا دائمة في المعرض، وبحجج واهية".

وأشار بسيسيو إلى إن أعمال وكتب هؤلاء الكتاب وصلت إلى المعرض عبر دور النشر، معتبرا إن الاحتلال لا يريد للكل الفلسطيني أن يكون حاضرا، أو أن تشارك غزة في تظاهرة ثقافية تمثل فلسطين.

وجاءت هذه الفعالية بمبادرة من مجموعة من الكتاب والشعراء بشكل طوعي، حيث تم ترتيبها بشكل كامل خلال أربعة أيام فقط، كان التجاوب الكبير من قبل الصحافيين والكتاب من الضفة لقراءة النصوص "بشغف وحب كبيرين" كما قال الشاعر "علي المواسي" أحد المبادرين لهذه الفعالية.

وتابع:" إن الفكرة كانت تأكيدا على حضور غزة متنا كاملا وليس هامشيا، ورفضا لكل إجراءات الاحتلال التي تحاول تجسيد الفصل بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد".