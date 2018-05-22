أبو مرزوق: الحديث عن المصالحة يبدأ بالتراجع عن الإجراءات العقابية



أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الطريق للحديث عن العودة للمصالحة يبدأ، بالتراجع عن كل الإجراءات الظالمة والعقوبات المفروضة على غزة.

وقال أبو مرزوق في تغريده له على صفحته في "تويتر" اليوم الثلاثاء، "كثر الحديث عن المصالحة من الذين أوقفوا عجلتها وأداروا الظهر لها واستبدلوا ذلك بإجراءات عقابية قاسية ضد قطاع غزة ظانين أنهم بهذه الطريقة سيعود القطاع راغماً إلى بيت الطاعة".

وأضاف: "ومن باب الحاجة فلما فشلت رهاناتهم عادوا للحديث عن المصالحة لكن الطريق يبدأ بالتراجع عن كل الإجراءات الظالمة".

ووقعت حركتي فتح وحماس اتفاق للمصالحة الفلسطينية برعاية القاهرة في أكتوبر من العام الماضي على أن يعقبه عدة خطوات تشمل تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة ودمج الموظفين وحل كافة الإشكاليات، إلا أن الاتفاقات الموقعة لاقت تعثر كبير في التطبيق، حيث تجمدت عجلة المصالحة عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله بغزة في مارس الماضي، واتهام السلطة وفتح، حركة حماس بالمسؤولية عن ذلك.