لأول مرة.. "شقيق" برشلونة في الليغا

صعد نادي ويسكا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" لأول مرة في تاريخه بالفوز 2-صفر على مضيفه لوغو، الاثنين.

وهز أليخاندرو غايار فالغيرا وزميله خورخي بوليدو الشباك ليقودا ويسكا القادم من شمال شرق البلاد إلى تصدر الترتيب برصيد 75 نقطة من 40 مباراة متفوقا بـ7 نقاط على سبورتنغ خيخون صاحب المركز الثالث قبل مباراتين من النهاية، فيما ألغي هدف آخر سجله بوليدو بداعي التسلل.

واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني في أرض الملعب بعد صفارة النهاية.

وتأسس ويسكا في 1910 على يد مشجعي برشلونة ولا يزال لاعبوه يرتدون قمصانا بنفس ألوان قمصان لعب بطل إسبانيا.

ومدربه روبي كان مساعدا سابقا للمدرب الراحل تيتو فيلانوفا في كامب نو.

واقترب ويسكا من الصعود الموسم الماضي قبل أن يهزمه خيتافي في ملحق الصعود.