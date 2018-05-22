كرينبول يطلق نداء للعالم من اجل إنقاذ النظام الصحي المتدهور في قطاع غزة

أطلق بير كرينبول مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نداءً للعالم لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني المتدهور في قطاع غزة، ولمساعدة الاونروا في تقديم العلاج اللازم للمصابين، محذراً من أن "تداعيات كبيرة ستحصل للسكان جراء تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة".

وقال كرينبول في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم الثلاثاء إن "عدد جرحى مسيرات العودة يفوق عدد جرحى حرب 2014"، معبرًا عن صدمته بعد الجولة التي أجراها في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

وذكر أنه ليس مصدومًا فقط بالنسبة لعدد المصابين، إنما بالنسبة لطبيعة الإصابات"، موضحًا أن طبيعة الاصابات تشير الي ان الذخيرة الحية استخدمت لتسبب ضررا كبيرا في الاعضاء الداخلية والعضلات والعظام.

وأضاف: إن العالم لا يقدر فعلا ما الذي حدث في غزة منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس الماضي (..) ان تجريد غزة من الانسانية لن يجلب السلام للمنطقة".

ولفت إلى أن 70% من سكان غزة لاجئين، وأن هناك عددًا منهم استشهد وآخر أصيب، مُعددًا أسماء طلاب الأونروا الذين سقطوا في مسيرة العودة

وبشأن الأونروا، أوضح أن ميزانية الأونروا ما زالت تعاني عجزًا بقرابة 200 مليون دولار، مؤكدًا أن الأولوية للتعليم وأنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة اجل ذلك.