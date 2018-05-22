تسريبات تكشف مواصفات "آيفون الرخيص"

ربة عن تصميم جديد لهاتف "آيفون إس إي 2" الذي من المرجح أن تعلن عنه شركة "أبل" في 19 يونيو المقبل.

وأثيرت تكهنات حول مميزات الهاتف الجديد، مع تقارير تفيد بإن الشاشة ستكون من الحافة إلى الحافة، إضافة إلى مقاومتها للماء، ووحدة معالجة مركزية من طراز A10 مع ذاكرة وصول عشوائي من 2 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وبطارية 1700 MAh.

وإذا صحت التسريبات، فيعني ذلك أن عملاق الهواتف سيطلق هاتفا ذكيا جديدا ورخيصا، إذ تشير التسريبات بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن الجهاز الجديد سيأتي بسعر معقول (350 دولارا أميركيا تقريبا) مع شاشة من الدرجة الأولى مقدمة من شركة Olixar.

وسيحتفظ الجهاز الجديد بحجم صغير (4 بوصات)، الأمر الذي سيحرم المستخدمين من الاستمتاع بميزة فتح الجهاز باستخدام بصمة الوجه.

ومن المرجح أن يأتي الجهاز الجديد بشاحن لاسلكي، وذلك استنادا إلى هاتف آيفون السابق من الحجم نفسه، وسيأتي بالألوان الذهبي والفضي والرمادي.