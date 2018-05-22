عريقات يتحدث عن رواتب موظفي السلطة في غزة والمصالحة مع حماس

تحدث الأمين العام للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة قائلا "إن غزة تعيش تحت الحصار الاسرائيلي منذ أكثر من 11 عاما. وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، مضيفا "أنا لا أتملص من مسؤوليتي على غزة، فقد قلتها مرارا وتكرارا بأننا لن نستطيع الإعلان عن قيام دولة فلسطينية بدون غزة".

وقال عريقات خلال مقابلة خاصة مع موقع يديعوت أحرنوت "أننا سنحاول التوصل إلى ذلك من خلال استئناف المحادثات الجديدة مع حماس، حيث أننا سنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق المصالحة".

أما بخصوص رواتب موظفي السلطة في غزة، أوضح عريقات بأننا لم نستطيع أن ندفع الرواتب بسبب مشاكل اقتصادية وفنية.

وتحدث عريقات عن أحداث مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة قائلا "لقد كانت تلك مسيرات سلمية، فلم يكن أحد يحمل أي بندقية، والآن سننتظر توصيات ونتائج اللجنة الدولية التي ستحقق في الأحداث".

كما تطرق عريقات إلى الوضع الصحي للرئيس اأبو مازن مطمئنا بأن وضعه الصحي جيد جدا وسيخرج من المستشفى اليوم أو غدا.

و أجاب عريقات على سؤال هل أن السلطة جاهزة لليوم الذي سيخلف عباس قائلا بأني أعتقد بأن المهم أن نتحدث في اليوم الذي فيه عباس بصحة سليمة، ولكن على كل حال فعلى الجميع أن يعلم أن المؤسسات الفلسطينية قوية جدا ومتماسكة.