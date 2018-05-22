الاحتلال يشن حملة اعتقال في الضفة والقدس المحتلة

شن جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت 11 مواطنا في اتحاء الضفة والقدس.

ففي القدس اعتقل جنود الاحتلال 3 شبّان من قرية العيسوية وهُم: محمد جهاد عليان، وديع داود عليان، ومحمد زكريا عليان.

كما اعُتقل الفتى يحيى محمد الهور من مخيم العروب شمال الخليل.

وفي رام الله اقتحم جنود الاجتلال مناطق مختلفة من المدينة وداهم عددا من المنازل قبل يعتقل الشاب إسماعيل أبو رحمة من قرية بلعين غرب المدينة.

وادعى جيش الاحتلال ان مواجهات عنيفة اندلعت مع الشبان في بلدة ابوديس خلال حملة مداهمات في البلدة.