شبانٌ فلسطينيون يتمكنون من اجتياز السياج الفاصل وإحراق موقع إسرائيلي

تمكَّنَ شبان فلسطينيون، صباح اليوم الثلاثاء، من اجتياز السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة وإحداث إضرارٍ في موقعٍ إسرائيلي شرق مخيم البريج.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة باتجاه نقاط رصد للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى جانب اطلاق الابراج العسكرية نيران رشاشاتها في عدة نقاط قرب مخيم العودة شرق البريج.

وأفاد شهود عيان ان اطلاق النار جاء بعد نجاح عدد من الشبان بالتسلل عبر الحدود واحراق خيام ونقاط عسكرية لجنود الاحتلال.

وذكرت المصادر أن الشبان تمكنوا من احراق موقعٍ للقناصة شرق مخيم البريج.

وتمكن الشبان من الانسحاب دون اصابات والعودة الى القطاع.