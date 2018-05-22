يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الاربعاء فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة الحر حيث يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس يكون الجوغائما جزئياً الى صاف وحاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والجمعة يكون الجوغائما جزئياً الى صاف وحاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء من :

التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.