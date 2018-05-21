السنوار: لا صحة لمغادرة وفد من حماس للقاهرة خلال الأيام القادمة

نفى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مغادرته القطاع الى القاهرة على رأس وفد من حركة حماس، لافتاً إلى أنه لا معلومات لديه عن تلك الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام.

وقال السنوار خلال حوار على فضائية الميادين، ليس معنى أنه لا وفد سيغادر للقاهرة أن حماس تمانع ذلك، مؤكداً أن حماس تعشق مصر وهي البلد الثاني للفلسطينيين.

كما أكد عدم وجود أي ضغوطات على حركة حماس من أي طرف كان، للقبول بتسوية صفقة القرن، مشدداً على أن أهل غزة لديهم من المخزون الثوري ما سيوقف كل المؤامرات والمتآمرين التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.