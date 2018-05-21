إيران تحمل واشنطن المسؤولية عن إجراءاتها العدائية ضدها

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية المطالب التي وجهها، اليوم الاثنين، رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو، إلى طهران.

وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي الإيراني، إن تصريحات بومبيو عبارة عن "أكاذيب" تهدف إلى "صرف الأنظار عن خرق إيران للصفقة النووية الدولية".

وجاء في البيان أيضا أن إيران "ترفض الادعاءات والأكاذيب الكامنة في هذه الاستراتيجية الجديدة المزعومة وتدين التدخل السافر لوزير الخارجية الأمريكي.. في شؤونها الداخلية وتهديداته غير القانونية ضد دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية إجراءاتها العدائية ضد إيران.

وطرح بومبيو، خلال كلمة علنية أولى له بعد توليه منصب وزير الخارجية، ألقاها اليوم الاثنين في واشنطن، قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.

كما قال الوزير الأمريكي إن "العقوبات على إيران سيتم تشديدها حال عدم تغيير النظام الإيراني النهج الذي اختاره في الماضي والذي لا يمكن التغاضي عنه، وهو فعل ذلك بغض النظر عن الاتفاق، الذي أبرمه مع عدد من الدول، وبالنتيجة سيواجه أشد عقوبات شهدها التاريخ".

وتابع بومبيو: "إننا سنمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني، ولن يكون لقادة طهران أي شك في مستوى جديتنا".