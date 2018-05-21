كاتب "إسرائيلي": السلطة ستنهار بعد "أبو مازن" وورثته لن يتفقوا

نشر الكاتب "الإسرائيلي"، والخبير بالشؤون العربية، دكتور مردخاي كيدر، مقالا عن حالة الرئيس محمود عباس الصحية، وعن التوقعات السياسية ما بعد رحيله، في صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم الإثنين.

وقال الكاتب الإسرائيلي، إنه وعلى ضوء الدخول المتكرر لرئيس السلطة عباس، الى المستشفيات، فإن الصراعات على خلافة هذا أبو مازن البالغ من العمر 84 سنة، قد بدأت بالمقاطعة.

وتوقع الكاتب "الإسرائيلي"، عدم توصل الأطراف والمنظمات الفلسطينية الى اتفاق واضح، حول خليفة لمحمود عباس.

وبحسب الخبير "الإسرائيلي"، فإن السلطة الفلسطينية ستنهار بعد موت عباس، وستختفى تماما من مناطق الضفة الغربية.

وطالب الخبير "الإسرائيلي"، الحكومة "الإسرائيلية" بالاستعداد، لكي تحل مكان السلطة، أو تقوم بإعداد مجالس حكم محلية مستقلة، لكل مدينة بالضفة.

ووفقا للكاتب "الإسرائيلي"، فإن أقوى رجل بعد عباس بالضفة، اللواء ماجد فرج، الذي يسيطر على الأجهزة الامنية، لا يستطيع أن يكون خليفة لعباس، وذلك لأن الفلسطينيون يعتبرونه متعاون مع إسرائيل، ولن يحصل على أي شرعية داخلية.