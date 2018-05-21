نتنياهو: سياسة واشنطن تجاه إيران هي الصحيحة

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن السياسة التي تنتهجها واشنطن تجاه إيران "هي الصحيحة"، معتبرا أن طهران "في أوج توسعها وعدوانها في جميع أنحاء الشرق الأوسط". على حد قوله.

وكان نتنياهو يعقب على كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بخصوص إيران، والتي أدلى بها في وقت سابق اليوم.

وأضاف نتنياهو حسب بيان صدر عن مكتبه "إن إيران تسعى لامتلاك الأسلحة النووية بطرق مختلفة قد كشفنا عنها النقاب"، في إشارة لوثائق تقول "إسرائيل" إن الموساد هربها من إيران في يناير/كانون الأول الماضي، حول برنامج الأخيرة النووي.

وتابع "صفر تخصيب (يورانيوم)، وفرض عقوبات قاسية، ومطالبة بخروج إيران من سوريا. نؤمن أن هذه هي السياسة الوحيدة والصحيحة التي يمكنها ضمان السلام بالمنطقة".

ودعا نتنياهو جميع دول العالم "إلى العمل بموجب السياسة الأمريكية، لأن إيران عدوانية".

وفي وقت سابق اليوم، قال بومبيو إن بلاده ستفرض عقوبات مالية "غير مسبوقة وقد تكون الأقسى في التاريخ" ضد إيران.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بومبيو، في معهد "هيريتيج" الأمريكي، بالعاصمة واشنطن، حول استراتيجية الولايات المتحدة اتجاه إيران.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إيران إلى الانسحاب من سوريا، والتوقف عن دعم "حزب الله" اللبناني، وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة.

وفي 8 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.

وبرر ترامب قراره بأن "الاتفاق سيء ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".