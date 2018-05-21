الحكومة تدين نقل باراغواي سفارتها للقدس وتعتبر خطوتها دعماً للتطرّف والارهاب

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، نقل باراغواي سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة، اعتداء على شعبنا وقضيتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى مقدساتنا وإرثنا الثقافي والحضاري.

وطالب المتحدث الرسمي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتنفيذ الاجراءات اللازمة بحق الدول التي تسعى "للارتزاق السياسي المهين" عبر العدوان على شعبنا وقضيتنا الوطنية من خلال نقل سفاراتها الى عاصمتنا المحتلة، كما تفعل باراغواي ومن قبلها غواتيمالا في (تبعيتهما الذليلة) لإدارة الرئيس الأمريكي ترمب.

وشدد المتحدث الرسمي، على أن نقل باراغواي سفارتها الى القدس المحتلة يعبر عن مدى عدم المسؤولية وفقدان اللباقة والاساءة الى الانتماء للأسرة الدولية لدى رئيس الباراغواي.

كما طالب المتحدث الرسمي المجتمع الدولي بالتصدي لمن هم على شاكلة هؤلاء، والذين يخالفون القانون الدولي ويعتدون على مقررات الشرعية الدولية، اذ لا يجوز القبول بالتسبب بالفوضى ودعم التطرّف والارهاب على هذه الشاكلة دون ردع عبر تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية.