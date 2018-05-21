فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا بالبيض والأحذية ببيت لحم

رشق عشرات الفلسطينيين، الاثنين، وفدا أمريكيا بالبيض والأحذية، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن مدينة القدس المحتلة.

وتظاهر عشرات النشطاء أمام النادي الأرثوذكسي في بيت لحم؛ احتجاجا على حفل تنظمه القنصلية الأمريكية في القدس لتخريج عدد من الفلسطينيين كانوا قد شاركوا في دورات.

وقال مشاركون في الاحتجاج إنهم لن يقبلوا تنظيم أي فعاليات أمريكية داخل الأراضي الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها نشطاء، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه قضيتهم.

وأضافوا أنهم يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها.

ودشنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سفارتها في القدس، رغم استياء الأسرة الدولية والفلسطينيين.

وكان ترامب أعلن، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب، وفقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية، وخلافا لتوافق دولي حول هذا الموضوع منذ عقود.