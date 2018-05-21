قوة هجومية لـ "التانغو" الأرجنتيني في مونديال روسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة خورخي سامباولي المدير الفني للفريق، اليوم الإثنين، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.

وشهدت القائمة قوة هجومية متمثلة في ليونيل ميسي، وباولا ديبالا، وغونزالو هيغواين، وسيرغيو أغويرو، فيما تم استبعاد ماورو إيكاردي لوجهة نظر فنية.

وضمت القائمة لحراسة المرمى: روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وويلي كاباييرو (تشيلسي الإنجليزي)، وفرانكو أرماني (ريفر بليت).

وفي الدفاع: جابرييل ميركادو (إشبيلية الإسباني)، وكريستيان أنسالدي (تورينو الإيطالي)، ونيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ونيكولاس تاجليافيكو (أياكس الهولندي)، وماركوس أكونيا (سبورتنغ لشبونة البرتغالي).

وفي الوسط: ماسكيرانو (هيبي شينا فورشن)، وإدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، ولوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، وجيوفاني لو سيلسو وأنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وإيفر بانيجا (إشبيلية الإسباني)، ومانويل لانزيني (وست هام يونايتد الإنجليزي)، وماكسيمليانو ميزا (إندبندينتي)، وكريستيان بافون (بوكا جونيورز).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، وباولو ديبالا وغونزالو هيغواين (يوفنتوس الإيطالي)، وسيرغيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.