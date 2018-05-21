الموساد يمنع القنصلية الأمريكية في نيويورك بالمشاركة في احتفالات بسبب غزة

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية بان الجهات الأمنية "الإسرائيلية" أعطت تعليماتها للمندوبين والدبلوماسيين في الولايات المتحدة بعدم المشاركة في احتفالات قيام "إسرائيل" الـ70 والتي ستجرى الشهر المقبل في نيويورك بسبب إنذار خطير سببه الأحداث التي وقعت على حدود قطاع غزة.

ووفقا للقناة "الإسرائيلية" فضباط أمن إسرائيليين في القنصلية الاسرائيلية في نيويورك منعوا جميع الدبلوماسيين "الإسرائيليين" حضور الاحتفال بسبب وجود خطر كبير على حياتهم والخطر ناجم من الاحداث التي وقعت على حدود غزة حيث قتل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عشرات الفلسطينيين وأصاب الالاف بجروح.

وتخشى فالقنصلية الامريكية أن يتحول الاحتفال لأعمال عنف ضد إسرائيل في ميدان تامز سكور.

والتحذير من استهداف المندوبين الاسرائيليين مصدره ليس فقط القنصلية الاسرائيلية بل ايضا شرطة نيويورك حذرت من خطورة الاحتفال قائلة هناك خطر كبير على الاحتفال والسبب غزة.