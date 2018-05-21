فتح تطالب الدول العربية والاسلامية بقطع علاقاتها مع الباراغواي

اعتبرت حركة "فتح" نقل الباراغواي سفارتها من تل ابيب الى القدس، جريمة بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، وهي بذلك تصطف في مربع العداء لشعبنا ولأمتنا العربية والاسلامية.

وطالب عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الدول العربية بتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة وقطع أي علاقة مع الباراغواي، وتحمل مسؤولياتها لما يجري من عدوان سافر على شعبنا الفلسطيني وعلى القدس والأقصى والقيامة

واستهجن القواسمي الصمت الرسمي الدولي أمام هذه الاجراءات التي وصفها بالعدوانية والمخالفة لكل الشرائع الدولية ولقرارات مجلس الأمن، والتي تُعتبر تحديا للمجتمع الدولي وتضع مصداقية كافة المؤسسات الدولية على المحك، مؤكدا على أن هذه الاجراءات لن تخلق حقا، ولن تغير من حقيقة أن القدس بكل ما فيها فلسطيني عربي إسلامي ومسيحي، ولن تغير اجراءات باطلة وجه المدينة الحقيقي.