لجنة مسيرة العودة: لدينا عشرات الأدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بغزة



أعلنت اللجنة القانونية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، عن توفر عشرات الأدلة لديها التي تثبت ارتكاب الاحتلال جرائم حرب خلال استهدافه المتعمد للمتظاهرين على حدود غزة.

وقال المتحدث باسم اللجنة صلاح عبد العاطي في مؤتمر صحفي بغزة، إن اللجنة مستعدة للتعاون مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين ترقى إلى جرائم حرب باستخدامه القوة المفرطة ضد المتظاهرين رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر وذلك بتعليمات وقرار سياسي وعسكري إسرائيلي.

وأضاف "هذه جرائم حرب جرت خارج إطار القانون، كما يصنفها ميثاق روما ومنظومة حقوق الإنسان". مشيرا إلى أن التظاهرات كانت سلمية وبجهد شعبي دون أي إلزام بالمشاركة فيها.

ودعا السلطة الفلسطينية لضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بدماء الضحايا دون أي تأخير إلى محكمة الجنايات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتمكين لجنة التحقيق من زيارة غزة ولقاء الضحايا من المصابين وإعداد تقرير مهني.