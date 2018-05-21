الحايك: غزة تموت والبطالة وصلت لـ49 %

قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بغزة إن المؤشرات الاقتصادية تظهر ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة والفقر بالتزامن مع حالة الشلل التام التي تصيب كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

وأضاف الحايك في تصريح صحفي أن نسبة البطالة في القطاع وصلت لـ49% خلال الربع الأول من العام 2018 وهي الاعلى منذ فرض الحصار الاسرائيلي على غزة منتصف العام 2006، بسبب انعدام فرص التشغيل للعمال والخريجين و النقص الشديد في السيولة النقدية، وضعف القدرة الشرائية في الأسواق، وتراجع الصفقات التجارية الداخلية والخارجية.

وأوضح الحايك أن غزة تموت فالبطالة طالت 256 ألف شخص في قطاع غزة ناهيك عن وجود 180 ألف خريج بدون وظائف محذراً من حالة احباط كبيرة تسيطر على السكان في ظل عدم قدرة كثير من الأسر توفير احتياجاتهم الاساسية.

وأشار الحايك إلى أن المحلات التجارية أصبحت فارغة من المستهلكين في غزة فلا بيع ولا شراء في شتى المجالات التجارية إلا ما ندر، ويقتصر الطلب فقط على المواد الغذائية، في حين أن باقي العمليات التجارية تشهد نوعا من التوقف .

ودعا الحايك جميع الجهات المسئولة لتدخل بشكل عاجل لإنقاذ سكان غزة من كارثة حياتية تتعمق يومياً بفعل اشتداد الحصار الاسرائيلي على القطاع، وعدم إيجاد حلول فعلية لأزمات غزة الاقتصادية والانسانية والاجتماعية.