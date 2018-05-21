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ظهور لافت لولي العد السعودي السابق محمد بن نايف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:29 - 21 مايو 2018
محمد بن نايف محمد بن نايف
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، صورة جديدة، قالوا إنها الأولى للأمير السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز، خلال شهر رمضان.

وظهر الأمير السعودي مع حفيده الأمير عبد الله بن سعود بن فهد، خلال أداء الصلاة في قصره، لافتين إلى أن الصورة التقطت يوم السبت الماضي، كما ظهر في الصورة الأمير نايف بن تركي بن عبد الله زوج ابنة الأمير محمد بن نايف يتقدمه وحفيده في الصلاة، وفقا للناشطين.

وكان الأمير محمد بن نايف أعفي من منصبه كولي للعهد بمرسوم ملكي صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في يونيو/حزيران  الماضي.

 

 

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