كيف تتخلص من الكرش في رمضان؟

تراكم الدهون في منطقة البطن، والتي تعرف أيضاً بـ"الكرش"، يعد مشكلة كبيرة تؤرق العديد من الناس، سواء من الرجال أو النساء.

فمن منا لا يريد أن يتمتع بجسم صحي ممشوق، وألا يشعر بالتعب حين يبذل أي مجهود؟ ولا سبيل إلى ذلك الهدف إلا بالتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة وتزايد نمط الحياة غير الصحية، التي تعتمد على السرعة في كل شيء بما ذلك وجبات الطعام، في زيادة معدلات السمنة حول العالم، ومن ثم بات "الكرش" رفيقا في كل بيت.

وفي كثير من الأحيان، يشتكي البعض من أن أنظمة التخسيس أو ممارسة التدريبات الرياضية قد تساعد في التخلص من الكيلوغرامات الإضافية إلا أنهم قد لا يساعدون في التخلص من الكرش.

وتتراكم الدهون في البطن نظراً لعدة عوامل، بحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، ومنها على سبيل المثال زيادة الوزن المرتبطة بالحمل، أو الاضطرابات الهرمونية، أو قد يكون الأمر نتيجة للعوامل الوراثية، أو عسر الهضم المزمن، أو اتباع أنظمة تغذية غير صحية.

وأياً كانت الأسباب التي أدت إلى ظهور "الكرش"، فإن تراكم تلك الدهون في منطقة البطن يمثل خطورة كبيرة على الصحة، وقد يعرض الشخص لعدة مشاكل منها الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وآلام الظهر، وآلام الركبة، والمشاكل المتعلقة بالأوعية الدموية.

وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك هذه بعض النصائح الطبية للتخلص من الكرش في الشهر الكريم.

ــ الإقلال من تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ مثل الحليب والبقوليات (الفول والحمص والعدس) والموز والمعجنات.

ــ تناول التفاح المقشر والخوخ والجزر والفواكه الحمضية (مثل البرتقال والليمون والجريب فروت) والخضروات الورقية، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف والتي تساعد على تنظيف الأمعاء.

ــ تناول كميات كبيرة من الماء لتنظيف الجسم من السموم المتواجدة فيه، التأكد من مضغ الطعام جيدًا عند تناوله، فتناول الطعام بسرعة أو بفم مفتوح يجعل الإنسان يبلع الكثير من الهواء وبالتالي يسبب الانتفاخ.

ــ التأكد من وضعية صحيحة عند الجلوس، خاصةً إذا كان الجلوس أمام الحاسوب لساعات طويلة في البيت أو العمل.

ــ الحرص على ممارسة التمارين الخاصة لشد البطن كل يوم لمدة 15 دقيقة على الأقل، وممارسة أكثر من تمرين، قبل تناول أي شيء، تناول كوب من منقوع الكمون مع شريحة ليمون ليساعد على إذابة الدهون المتراكمة على الخصر.

ــ الإكثار من شرب الشاي الأخضر خلال اليوم للتخلص من السوائل والسموم المحتبسة، قبل النوم تناول كوبًا مصفى من شاي الزعتر البري وأزهار البابونج للتخلص من الغازات والانتفاخ.

ــ تجنب تناول اللبان، لأنها قد تؤدي لابتلاع كميات من الهواء تؤدي إلى انتفاخ البطن، تناول الزبادي قليل الدسم الذي أثبتت قدرته على حرق الدهون في الجسم والمحافظة على العضلات، حيث أظهرت الأبحاث أن الذين يواظبون على تناول اللبن يفقدون أوزاناً أكثر من أولئك الذين يعتمدون على ريجيم السعرات القليلة فقط.