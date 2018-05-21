محمد صلاح ينال جائزة جديدة

نال النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، جائزة جديدة في إنجلترا بعد الموسم الرائع الذي قدمه بصفوف فريق ليفربول.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، فوز محمد صلاح، بجائزة لاعب الموسم من اختيار الجماهير، بعدما حاز على أعلى نسبة من الأصوات، بالتفوق على كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ونال محمد صلاح، من قبل جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ من رابطة اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي ورابطة النقاد الرياضيين.

كما حقق صلاح رقمًا قياسيًا بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أول لاعب يسجل 32 هدفًا في موسم واحد بنظام 20 فريقًا.