العمادي يكشف طبيعة المساعدات القطرية لغزة خلال شهر رمضان

كشف السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن تفاصيل الحملات والمساعدات التي تقدمها بلاده للتخفيف عن سكان القطاع خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح العمادي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أطلق حملة إفطار مليون صائم في قطاع غزة، آملا بأن "لا يبيت مواطن في غزة دون حصوله على الطعام والشراب والفطور في هذا الشهر الفضيل".

وذكر العمادي أنه يتابع يومياً تنفيذ توجيهات الشيخ تميم، للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن توجيهاته تأتي انطلاقا من واجب سموه العربي والإسلامي وحرصه الدائم على دعم الشعوب العربية خصوصاً الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، وهو ما أكده خلال كلمته بمؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الذي عٌقد مؤخرا في إسطنبول.

وأضاف أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة انتهت من توزيع ٣٥ ألف طرد غذائي شمل المواد الغذائية الأساسية بتكلفة قاربت مليون ونصف دولار، تم توزيعها من قِبل اللجنة القطرية كمرحلة أولى.

وتابع إن وزارة الصحة بغزة تسلمت قبل أيام بعض المعدات والمستلزمات الطبية، لافتا إي أنها ستتسلم أيضا شحنات من الأدوية الضرورية في ظل الأزمة التي تواجهها نتيجة الأوضاع الميدانية المتوترة على الحدود مع غزة.

وبيّن أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سترتب خلال الأيام المقبلة لتنفيذ مشاريع إفطار صائم بالتعاون مع بعض المؤسسات التي تستهدف ذوي الحاجات الإنسانية.

ولفت السفير القطري إلى أنه وجّه طواقم اللجنة لتلمّس حاجات الناس ممن أنهكهم الفقر ومساعدتهم من خلال برامج الإغاثة العاجلة التي تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن الوضع الكارثي المتدهور في القطاع أثر على كل مناحي الحياة والمعيشة، الأمر الذي يتطلب من دول العالم وكافة المؤسسات الدولية التدخل السريع لوقف هذه المأساة والاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية لتحسين ظروف الحياة في غزة.

يذكر أن مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اجتمع مساء يوم الأربعاء الماضي، مع السفير محمد العمادي، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال غرينبلات عبر حسابه الرسمي في (تويتر) آنذاك: "انتهيتُ للتو من اجتماع مع السفير محمد بن إسماعيل العمادي، المبعوث القطري إلى غزة"، مضيفًا: "ناقشنا الحاجة الملحة لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى غزة".