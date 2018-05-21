 الشيخ خضر عدنان: اغتيال الأسير عويسات جريمة إسرائيلية مكتملة الاركان

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير خضر عدنان أن استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات "جريمة اسرائيلية مكتملة الأركان".

ودعا الشيخ عدنان المقاومة الفلسطينية لاعتبار استشهاد الأسير عويسات نتاج "عملية اغتيال مباشرة"، مشيراً إلى أنها تفوق وحشية عمليات الاغتيال على الأرض الفلسطينية.

وأشار عدنان إلى أن ما حدث مع الشهيد الأسير المقدسي عويسات هو عملية إجرام جماعية تسمى "اللنش" نفذت بأيدي السجانين الإسرائيليين القتلة، و"اللنش" مصطلح عبري يعني الموت من ضرب الجماهير ومن غير محاكمة.

وأشار عدنان إلى أن قوات الاحتلال تكذب عندما تصدر للإعلام أن الشهيد عويسات توفي إثر مرض قلبي، لافتاً إلى أن اصرار الاحتلال على عدم الإفراج عن الشهيد في الأيام الأخيرة رغم دخوله مرحلة الغيبوبة هو امعان بالسادية.

وبين الشيخ عدنان ان انتظار تحقيقات الاحتلال أو نتائج تشريح جثمان الشهيد أو المشاركة في ذلك عبث من شأنه تجميل وجهه الاحتلال القبيح، قائلاً "الاحتلال دوماً الأبعد عن الحق والحقيقة وشهادة إخواننا الأسرى قاطعة مانعة".

وشدد الشيخ عدنان على أنه من المغالطة وضع استشهاد الأسير المقدسي في سياق "تعمد الإهمال والقتل الطبي "بل هو القتل المباشر"، كما حدث مع الشهداء السمودي والأشقر وغيرهما من الاسرى الذين قتلوا على ايدي قوات الاحتلال.

أعلن نادي الأسير مساء الأحد وفاة الأسير المقدسي عزيز عويسات (53 عاما)، من بلدة المكبر بالقدس المحتلة، في مستشفى "أساف هروفيه".