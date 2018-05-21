شيخ الأزهر: قافلة مساعدات جديدة إلى غزة قريبًا

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن قافلة مساعدات جديدة سوف يتم إرسالها إلى قطاع غزة قريبًا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين.

وحسب مكتب إعلام هنية، فقد قدّم الإمام الأكبر التهنئة للشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على موقف الأزهر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي قضية القدس.

وأشار إلى أن مشيخة الأزهر قررت اعتماد مساق كامل حول القدس في المعاهد الأزهرية كافة

من جهته، قدّم هنية لفضيلته ولمشيخة الأزهر التهنئة بشهر رمضان المبارك، معبرًا عن عظيم الشكر والتقدير لمكرمة الأزهر الشريف والمساعدات التي تصل تباعاً إلى قطاع غزة.

كما أشاد رئيس الحركة بموقف الأزهر الشريف وفضيلة الامام الأكبر من قضية القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام وذلك في عقد المؤتمر الدولي الذي استضافه الأزهر قبل نحو الشهرين، معتبراً أن هذا يعكس موقف ودور الأزهر التاريخي في مسيرة الأمة وفي دعم القضية الفلسطينية.

وعبر هنية عن شكره لمصر على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك ارسال المساعدات تباعاً إلى قطاع غزة.