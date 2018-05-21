الذهب إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو 5 أشهر، الاثنين، مع ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على الأصول الآمنة، بعد أن أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تجميد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1283.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق 1281.76 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1282.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل الين، وبلغ أعلى مستوياته في خمسة أشهر أمام سلة من العملات، بعد تصريحات منوتشين التي قلل فيها من شأن الخلاف التجاري مع الصين، مما عزز الإقبال على المخاطرة، وسط آمال بانحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويجعل صعود الدولار الذهب، المقوم بالعملة الأميركية، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، يحد من إقبال المستثمرين على المعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.30 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 879 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 874 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 968.30 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 960.22 دولار، الجمعة.