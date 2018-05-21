الاحتلال يفرج غدًا عن القيادي في حركة الجهاد الأسير طارق قعدان

من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم غدٍ الثلاثاء عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة بمدينة جنين.

وأشارت عائلة الأسير قعدان ان محكمة الاحتلال أصدرت، اليوم الاثنين، حكماً بسجن الشيخ طارق قعدان 7 شهور، وغرامة مالية 3 آلاف شيكل، ومن المقرر أن تنتهي المحكومية يوم غدٍ الثلاثاء.

واعتقل الأسير قعدان بتاريخ 13/نوفمبر/2017، وأجّل النظر في قضيته عدة مرات، ولا زال الاحتلال يهدد عائلته بتحويل ملفه إلى الاعتقال الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير قعدان خاض تجربة الاعتقال سابقاً على مدار 17 اعتقالاً، بما مجموعه 12 عاماً.