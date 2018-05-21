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شعبنا سيواصل المقاومة حتى النصر

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: مستمرون في فعالياتنا بشكل يومي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:05 - 21 مايو 2018
مسيرة العودة الكبرى مسيرة العودة الكبرى
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أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار فعاليات "مخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار" في كافة المخيمات بشكل يومي في نشاطات ثقافية وسياسية ووطنية واجتماعية متواصلة، وخاصة يوم الجمعة القادمة "جمعة مستمرون رغم الحصار".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن "جمعة مستمرون رغم الحصار" تأتي للتأكيد على أن الحصار لم ولن يوقف الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في المقاومة والكفاح الوطني".

وأشارت الهيئة "أن جموع شعبنا اكدت على مدار الأسابيع الماضية على وحدتها الوطنية وتكامل كافة قوى شعبنا السياسية والشرائح والفئات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية والأهلية، لتؤكد أن شعبنا موحداً في معركته ضد الاحتلال وسيواصل المقاومة والنضال حتى النصر والتحرير والعودة".

 

 

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