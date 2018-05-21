دفتر دين "أبو صلاح".. يفتح الباب لحملة سداد ديون الشهداء

كان المُقعد فادي أبو صلاح دوماً يتمنى تسديد ديونه المتراكمة عليه، ويفكر في كيفية سدادها، فسجلها في دفتر ليتمكن فيما بعد من ذلك، إلا أن الشهادة سبقت تحقيق حلمه، وبقيت الديون معلقة على باب منزل الشهيد.

أبو صلاح، بترت قدماه جراء إصابته بصاروخ "إسرائيلي" إبان حرب 2008، لكن بتر قدمه لم يثنيه عن المشاركة في مسيرة العودة منذ بدايتها في 30 مارس، حيث يشارك في خيمة العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، هو وزوجته وأطفاله الخمسة (3 ذكور و2 إناث)، إلا أن رصاصات الاحتلال أوقفت مسيره برصاصة في يوم "مليونية العودة" وارتقى شهيداً في 14/5/2008.

شبان ثائرون ونشطاء اجتماعيون، لم يصمتوا وبدأوا بمحاولات لتحقيق حلم وأمنيات الشهيد أبو صلاح، فأطلقوا حملة لجمع تبرعات لسداد الديون المترتبة على شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة.

وقد أطلق مجموعة من الشبان اسم "#دينك_حق_علينا" على الحملة التي بدأت بالشهيد أبو صلاح لسداد دينه، حيث وجد مطلقو الحملة إقبال كبير من المواطنين على المشاركة في الحملة.

الناشط الشبابي وائل أبو عمر، أوضح أن الحملة تستهدف سداد ديون شهداء مسيرة العودة، حيث أن عدد لا بأس فيه هم من الفقراء المثقلين بالديون، مشيراً إلى عدم وجود احصائية رسمية لكن يصل الحملة بين الفينة والأخرى نداءات استغاثة من أهالي الشهداء.

وأضاف أبو عمر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحملة تقوم بالتواصل مع أهل الخير من أجل جمع التبرعات وسداد دين الشهيد، حيث يقوم أعضاء الحملة بالنزول للميدان والسماع والاستقصاء من الناس والذهاب لصاحب الدين وجعله يسامح في جزء ودفع المتبقي.

وبين، أنه حتى اللحظة فهناك وعودات من جمعيات ومؤسسات للدعم، ولا يرتقي لقيمة المبالغ، منوهاً إلى أن الحملة بدأت انطلاقاً من حكاية الشهيد المقعد فادي أبو صلاح الذي كان يتمنى أن يسدد ديونه.

وكان 112 شهيداً قد ارتقوا فيما أصيب أكثر من 13 ألف جريح، جراء استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرات العودة، حيث شارك فيها الفلسطينيون بقوة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وقد لاقت الحملة رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك العشرات في الوسم الذي أطلقت من أجله الحملة، لسداد ديون شهداء مسيرات العودة.





























