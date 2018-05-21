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مدير الادارة العامة للبترول: إدخال 300 طن غاز لغزة اليوم لأول مرة منذ الازمة

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 10:54 - 21 مايو 2018
اسطوانة غاز اسطوانة غاز
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أكد خليل شقفة مدير الادارة العامة للبترول ، انه سيتم اليوم الاثنين ،إدخال 300 طن غاز لقطاع غزة لأول مرة منذ بداية الأزمة جراء حرق خطوط الغاز في معبر "كرم أبو سالم " منذ أسبوعين .

وقال شقفة خلال تصريحات لإذاعة القدس، انه سيتم اليوم استئناف العمل في المعبر لإدخال كميات الغاز على ان يتم ادخال الغاز على مدار الأيام القادمة بشكل اعتيادي.

وبشأن توزيع الغاز واستمرار التوزيع بكيمة 6 كيلو أي "نص أسطوانة غاز" ، بين شقفة ان استمرار التوزيع بنصف أسطوانة لن يستمر طويلاً ، موضحاً ان قرار التعبئة نص أسطوانة لعدم خلق ازمة في القطاع.

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