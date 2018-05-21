الرباط تعلّق «توأمة» مع غواتيمالا رداً على نقل سفارتها إلى القدس

أعلن نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية لحسن العمراني أول من أمس، أن الرباط علّقت خططاً لشراكة توأمة مع غواتيمالا سيتي احتجاجاً على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال العمراني الذي ينتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إنه «في أعقاب قرار غواتيمالا إقامة سفارة لها في القدس، قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش في شأن اتفاق التوأمة مع غواتيمالا سيتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وكانت غواتيمالا افتتحت سفارة في القدس الأربعاء الماضي، بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى المدينة المقدسة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وافتتحت غواتيمالا سفارة في الرباط وهي الثانية في أفريقيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.