الدولة الثالثة خلال اقل من شهر.. باراغواي تنقل سفارتها للقدس اليوم

من المقرر أن تجري مراسم نقل سفارة باراغواي إلى مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين.

وكان رئيس باراغواي "هوراسيو كارتيس" وصل مساء أمس إلى دولة الاحتلال، للمشاركة في مراسيم نقل سفارة بلاده للقدس.

يذكر أن المتحدث باسم خارجية الاحتلال "إيمانويل ناحشون" قال إن باراغواي ستفتتح سفارتها في مدينة القدس المحتلة يوم الاثنين المقبل، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها.

وقال ناحشون في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "كارتيس وصل إلى "إسرائيل" مساء امس الأحد لافتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم الاثنين"، واصفًا الحدث بأنه "يوم تاريخي".

وأعلن وزير خارجية باراغواي "إيلاديو لويساغو" الجمعة الماضية، أنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى. قام باتخاذه رئيس الدولة".