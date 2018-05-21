مواجهات وإصابات بعد مطاردة عدة شبان في جنين

فشلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، باعتقال القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين شمال الضفة الغربية خلال اقتحامها المدينة فجر اليوم الاثنين واندلاع مواجهات.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت في المدينة خلال اقتحام الاحتلال ومحاصرته منزل "رائد أبو سرور" أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في المدينة الذي استطاع الانسحاب دون اعتقاله.

وقام الجنود بتطويق المنطقة بالكامل وتفتيش عشرات المنازل والتنكيل بسكانها.

وأصيب خلال المواجهات التي استمرت لساعتين، عدد من الشبان، قال الهلال الاحمر الفلسطيني انه تعامل مع هذه الاصابات ميدانيا.