انخفاضٌ الحرارة اليوم وارتفاعها غدًا

يطرأ، اليوم، الإثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاءها تحت تأثير موجة الحر، حيث يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة وجافًا ومغبرًّا في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السّرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وليل الإثنين-الثلاثاء، تكون الأجواء غائمة جزئيًا ودافئة في معظم المناطق، والرّياح شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يكون الجو، غدًا، الثلاثاء، حارًا إلى شديد الحرارة، وجافًا ومغبرًّا في بعض المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبحَ أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقيّة إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.