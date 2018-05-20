لجنة الأسرى تنعى الأسير الشهيد عزيز عويسات

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة، على أهمية رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين بالشكل الذي يضمن خلق قاعدة بيانات سليمة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاته دوليا وإنسانيا.

ونعت لجنة الأسرى والمؤسسات وأهالي الأسرى والمحررين في قطاع غزة الأسير الشهيد عزيز عويسات (53 عاما) الذي قضى نحبه مساء اليوم الأحد 20/5/ 2018 شهيدا بمستشفى آساف هاروفيه الإسرائيلي، وهو من سكان جبل المكبر بمدينة القدس - محكوم 30 عاما.

وأفادت لجنة الأسرى أن الأسير الشهيد عويسات كان يرقد في العناية المكثفة بمشفى آساف هاروفيه، وكان يعاني من آثار جلطة كانت أصابته أثناء تواجده فيما تسمى بعيادة سجن الرملة ما يؤكد أنه تعرض لإهمال طبي إسرائيلي متعمد.

ودعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والمؤسسات وأهالي الأسرى في قطاع غزة المنظمات الدولية والإنسانية، للخروج من دائرة التعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدم مساواة الضحية بالجلاد وإدانة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للأسرى