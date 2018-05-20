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ليبرمان يهاجم النائب عودة ويدعو لطرده من الكنيست

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:22 - 20 مايو 2018
النائب عودة النائب عودة
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منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي رئيس القائمة العربية المشتركة والنائب في الكنيست الإسرائيلي من زيارة المرضى في مستشفى حيفا الذين أصيبوا جراء قمعها مسيرة نظمها فلسطينيو الداخل المحتل ضد مجازر الاحتلال في قطاع غزة أول أمس الجمعة.

وادعت القناة العبرية السابعة أنه تم توثيق النائب عودة وهم يشتم عناصر الشرطي واشتكى عنه أحد أفرادها لإهانته موظفاً عاما هناك.

وهاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان النائب عودة وكتب على تويتر "كل يوم يكون فيه أيمن عودة وشركاؤه أحرارا وهم يلعون رجال الشرطة .. مكان هؤلاء الإرهابيين ليس في الكنيست بل في السجن وقد حان الوقت لكي يدفعوا ثمن أفعالهم.

من جهته استهجن عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي تصريحات ليبرمان، مؤكداً أنه عليه الاستعداد لكي يقدم إلى المحاكمة.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد المشاركين في تظاهرة "الحريّة للمعتقلين"، مساء اليوم الأحد من أمام محكمة الصلح في حيفا حيث تعقد محاكمات معتقلي مظاهرة "اغضب مع غزة"، التي نظمها ناشطون في البلدة التحتى في مدينة حيفا، مساء الأول من أمس، الجمعة.

وكانت المظاهرة خرجت الجمعة احتجاجا على المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى عند السياج الأمني الفاصل شرقي القطاع المحاصر.

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