آخر التطورات حول الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني محمود عباس

توقع صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن يغادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من المستشفى الاستشاري برام الله، خلال يومين.

وأضاف عريقات: تحدثت مع أبو مازن، هو يخضع الآن لفحوصات، وحالته جيدة، حيث عانى من التهاب في الأذن تطوّر على إثر العملية التي أجريت له مؤخراً، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى غدًا أو بعد غد.

وفي سياق متصل قالت القناة العبرية الثانية أن عباس يعاني من التهابات في الصدر، على عكس ما أفاد المدير الطبي للمستشفى الاستشاري د. سعد سراحنة.

وكان سراحنة أكد أن نتائج الفحوصات التي أجراها الرئيس عباس جيدة، والحالة الصحية مطمئنة.

جاء ذلك عقب الفحوصات الطبية اللازمة التي أجراها عباس، اليوم الأحد، بعد العملية الجراحية في الأذن الوسطى قبل عدة أيام في المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت وكالة أنباء (الأناضول) التركية قالت: إنه تم نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جديد إلى أحد مستشفيات مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر طبية، أن عباس نقل للمستشفى من جديد، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع.