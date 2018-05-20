المغرب: رفع صور قادة الجهاد وحماس في مسيرة داعمة لفلسطين

سجلت المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا من ساحة النصر بالدار البيضاء حضورا جماهيريا كبيرا.

وكان لافتا الحضور الكبير لأعضاء جماعة العدل والإحسان، كما شارك في المسيرة التي دعا إليها الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، و11 هيئة حقوقية، متعاطفون مع حزب العدالة والتنمية وأحزاب فيديرالية اليسار الديمقراطي، وكذا أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الدستوري.

وأجمع المشاركون في المسيرة، على التعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، في نضاله من أجل استرجاع حقه من المحتل الإسرائيلي، كما نددوا بقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكدوا أن القدس ستبقى عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

ورفع المشاركون لافتات مؤيدة لمسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، والتي قوبلت بقمع وحشي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، وصورا لبعض قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وكانت الهيئات المشاركة في المسيرة، قد قالت في بلاغ مشترك إن تنظيم هذه المسيرة يأتي "تعبيرا عن الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني في نضاله التحرري وفعاليات مسيرة العودة الكبرى، وضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للكيان الصهيوني، وتنديدا بقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس الفلسطينية".

وتعتبر مسيرة الدار البيضاء الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، وذلك بعد المسيرة التي دعا إليها حزب العدالة والتنمية بالرباط.