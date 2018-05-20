أدلة حاسمة على كيفية موت هتلر!

سلطت فحوصات جديدة أجراها علماء فرنسيون على أسنان أدولف هتلر الضوء على نهاية الزعيم النازي بعد أن كثرت الرويات والتكهنات عن نهايته.

وأكد البروفسور فيليب شارلي الذي أتيحت له فرصة نادرة لفحص أجزاء من الأسنان التي يعتقد أنها تابعة لهتلر، في موسكو، أنها تابعة من دون أدنى شك للزعيم النازي، وأثبتت الدراسة أنه انتحر في الواقع عام 1945، في آخر أيام الحرب الوطنية العظمى.

ونشرت نتائج الفحوصات التي أجراها شارلي بالتعاون مع أربعة علماء آخرين في "المجلة الأوروبية للطب الباطني" أمس الجمعة.

وقال شارلي لوكالة "فرانس برس": "بإمكاننا وضع حد لجميع نظريات المؤامرة حول مصير هتلر، وهو لم يفر إلى الأرجنتين على متن غواصة، أو إلى قاعدة سرية في القطب الجنوبي أو على الجانب المظلم من القمر".

وتابع أن فحوصات الأسنان المنخورة والاصطناعية للزعيم النازي أكدت أنه كان نباتيا ولم يتناول اللحوم، مضيفا أن الباحثين عثروا في الأسنان الاصطناعية على مسحة زرقاء ناجمة على الأرجح عن التفاعل الكيميائي بين أطقم الأسنان المعدنية وسيانيد البوتاسيوم الذي تناوله الزعيم النازي.

وذكر شارلي أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية أظهرت للعلماء الفرنسيين جزءا من جمجمة هتلر، وذلك لأول مرة منذ عام 1946، لكن دون السماح لهم بأخذ عينات منها، موضحا أن هذه الجمجمة تتوافق تماما مع الصور الإشعاعية لهتلر والتي التقطت قبل عام من وفاته.

وأشار الباحث إلى وجود ثغرة في الجزء الأيسر من الجمجمة نجمت على ما يبدو عن إطلاق هتلر الرصاص على رأسه.

وتؤكد الفحوصات الجديدة الفرضية الرسمية التي تتحدث عن أن هتلر لقي مصرعه داخل ملجئه في برلين 30 أبريل 1945 مع زوجته إيفا براون، وهو تناول السام وأطلق الرصاص على نفسه في نفس اللحظة.