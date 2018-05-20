إحصائية: 112 شهيدا في غزة منذ 30 آذار الماضي

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاحد، احصائية حول اعتداءات جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس/ اذار الماضي.

وأوضحت الوزارة انه منذ 30 مارس/ اذار الماضي، ارتقى ما مجموعه 112 شهيدا، وأصيب 13190 مواطنا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز، مشيرة الى ان من بين الشهداء 13 طفلا تقل اعمارهم عن 18 عاما، و2096 طفل مصاب و1029 سيدة.

وحسب الاحصائية فان مجمل الاصابات وصل الى 7618 اصابة بجراح مختلفة، و5572 اصيبوا بحالات اختناق بالغاز.

ووصفت الوزارة اصابات 332 مواطنا من الجرحى بالخطيرة، و3422 اصابة بالمتوسطة و9436 اصابة وصفت بانها طفيفة.

وأظهرت الاحصائية ان من بين الجرحى 502 اصيبوا في الرأس والرقبة، و283 اصابة في الصدر والظهر و325 إصابة في البطن والحوض و938 اصابة في الاطراف العلوية، و325 إصابة في الاطراف السفلية، و1117اصابة في اماكن متعددة.

وتسببت الاصابات ببتر أطراف علوية لـ 32 جريحا منهم، و27 حالة بتر في الاطراف السفلية، و4 حالات بتر في اصابع اليد.

ووفقا لذات المصدر فقد تم استهداف الطواقم الطبية، ما ادى لاستشهاد مسعف في الدفاع المدني، واصابة 223 عنصرا من الطواقم الطبية بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر 37 سيارة اسعاف بشكل جزئي.