مخاوف من اتفاق تجاري أمريكي صيني على حساب أوروبا

حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الاحد من ان اوروبا قد تدفع الثمن في حال إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة وذلك بعد حل خلافاتهما على ما يبدو.

وقال الوزير اثناء برنامج مشترك لإذاعة "أوروبا 1" وصحيفة "لي زيكو" وشبكة "سي نيوز"، "قد يحصل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على حساب أوروبا إذا لم تكن اوروبا قادرة على اظهار الحزم".

واضاف "تريد الولايات المتحدة ان تدفع اوروبا والبلدان الاوروبية ثمن سوء تصرفات الصين. وهذا مناف للمنطق وغير مفهوم إطلاقا بالنسبة لحلفاء".

وقبلت الصين بمبدأ خفض العجز التجاري الأميركي تجاهها.

واعلنت بكين وواشنطن السبت التوصل "الى تفاهم لاتخاذ تدابير من أجل خفض عجز الولايات المتحدة في مجال تبادل السلع مع الصين إلى حد كبير".

وتفرض واشنطن على الصين منذ نهاية آذار/مارس 2018 رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على صادرات الصلب الى الولايات المتحدة وبنسبة 10 بالمئة على صادرات الالمنيوم.

وبحسب الوزير فان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "كان واضحا جدا: لا يمكن القيام باي شيء ما لم يحصل اعفاء نهائي وتام من الرسوم الاميركية".

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 8 آذرا/مارس 2018 فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على وارادات الالمنيوم مع اعفاء بعض الشركاء على غرار كندا والمكسيك. كما أعفى الاتحاد الاوروبي بشكل مؤقت.

وصدر الاتحاد الاوروبي ما قيمته 5,3 مليارات يورو من الصلب و1,1 مليار يورو من الالمنيوم الى الولايات المتحدة في 2017.

وأبلغت المفوضية الاوروبية الجمعة المنظمة العالمية للتجارة ان الاتحاد الاوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات مضادة تتعلق بسلسلة من المنتجات الاميركية الشهيرة على غرار الجينز والويسكي إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على منتجاتها من الصلب والالمنيوم.