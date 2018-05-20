عدوان ينفي دعوته للسيطرة على معابر غزة

نفى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول دعوته لمالية غزة للسيطرة على معابر القطاع وطرد طواقم العاملين فيها.

وأضاف عدوان في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التصريحات المتداولة غير دقيقة ومحرفة ومنسوبة له زورا.

وأوضح عدوان، في تصريحه أن الأمر لا يعدو عن كونه "بوست" قديم دعا فيه مالية غزة للتفكير في زيادة مدخولات القطاع المالية، بهدف تغطية النفقات التشغيلية وتمويل الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني كالصحة والتعليم وغير ذلك، مؤكدًا أن إثارة هذه التصريحات المحرفة يأتي في إطار حرف أنظار العالم عن تضحيات شعبنا واعتداءات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعا وسائل الاعلام لتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والتصريحات وعدم الانجرار خلف ما وصفها بالإشاعات المغرضة الهادفة لنيل من صمود شعبنا وتضحياته، مشددًا على ضرورة تأكيد المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل المسارعة في نشرها.