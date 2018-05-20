بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ حملة لمكافحة حشرة البعوض في أماكن توالدها

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ حملة واسعة للقضاء على أماكن توالد حشرة البعوض في مناطق المدينة باستخدام بكتيريا (BTI) وبعض الزيوت البترولية المناسبة للقضاء على تلك الحشرة، داعيةً المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أماكن المياه الراكدة أو أي أماكن يحتمل أن تتكاثر بها حشرة البعوض.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة الدكتور يوسف شبير أن الطاقم المختص التابع لقسم الصحة العامة قام بعمل جولات تفتيشية لحصر المناطق المتوقع أن تشهد توالد لحشرات البعوض، بالإضافة إلى تسجيل الشكاوي الوارد للبلدية عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، للمساعدة لاحقاً في تحديد كافة المناطق وإنجاح الحملة التي تستهدف يرقات البعوض لا سيما مع دخول فصل الصيف.

وأرجع شبير مشكلة انتشار البعوض إلى قيام بعض المواطنين بتوصيل مياه الصرف الصحي الخاصة بهم على خطوط ومناهل تصريف مياه الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة والتي تصل في نهايتها إلى بركة تجميع مياه الأمطار الواقعة شمال حي الأمل، بالإضافة إلى وجود بعض البرك الزراعية في الأماكن المتاخمة لمنازل المواطنين والتي تكون مرتعاً لتوالد الحشرة وتكاثرها.

وبين شبير أن حملة مكافحة البعوض ستستمر خلال الفترة القادمة حيث قامت فرق البلدية بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة بتنظيف بركة مياه الأمطار الواقعة في حي الأمل وإزالة العوالق وتجفيف منابع المياه العادمة ورش التجمعات المائية بداخلها، إلى جانب رش بعض الأماكن العامة خاصة في محيط المساجد والمدارس التي تشهد توالد بعض البعوض نتيجة للمياه الراكدة في محيطها.

ودعا شبير كافة المواطنين ضرورة التواصل مع البلدية لرفع أو تقديم الشكاوى وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو تسجيلها من خلال مركز خدمات الجمهور ليتم الإيعاز لشعبة مكافحة البعوض بقسم الصحة لزيارة الموقع والتعامل مع المشكلة والقضاء على البعوض ميدانياً وبالطرق المتبعة.

وطالب شبير كافة المواطنين بضرورة إتباع الإرشادات للحد من ظاهرة انتشار البعوض وتقليل المخاطر المحدقة بهم، وذلك من خلال تركيب شبك حماية (دقيق) على الأبواب والشبابيك وأنابيب التهوية لمنع دخول حشرة البعوض، عدا عن التخلص من أماكن توالد وتكاثر البعوض في البرك من خلال ردمها أو تجفيفها، والعمل على إغلاق وإحكام مناهل الصرف الصحي وخزانات المياه، وعدم ترك صنابير المياه أو المصارف مفتوحة التي تساعد في إحداث تجمعات مياه راكدة.

وحذرت بلدية خان يونس كافة المواطنين من مغبة الإستمرار في توصيل خطوط الصرف الصحي على شبكات تصريف مياه الأمطار والتي باتت تضر بالمصلحة العامة كونها تساعد على انتشار البعوض وتفاقم الأزمة بشكل متسارع، مؤكداً على أنها ستتخذ الإجراءات الصارمة بكل من يثبت ربط الصرف الصحي على شبكة تصريف مياه الأمطار وتحويل ملفه للقضاء لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه.