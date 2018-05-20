ادعيس يحث على دفع الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي

حث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لعمل الخير، ودفع الزكاة للفقراء والمساكين لتحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني.

وقال ادعيس خلال اجتماعه برؤساء وأعضاء لجان الزكاة من مختلف المحافظات الشمالية لبحث الية عمل لجان الزكاة في شهر رمضان المبارك، اليوم الاحد، ان عمل لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الأموال فقط، بل وجمع الأموال واستثمارها، وتنميتها وهذا يستوجب من كافة لجان الزكاة بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحلي والخارجي لتوسيع قاعدة المستفيدين من اللجان.

وبين ادعيس أن الوزارة تتواصل مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج، لدعم هذه اللجان وتوفير احتياجاتها والنهوض والاستمرار بالمشاريع الخيرية التي تقوم بها.

واوضح ادعيس أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة لتحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين في هذه الأيام، مشددا على ان العمل في صندوق الزكاة يسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع في العمل، وأن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتطوير أدائها من النواحي التنفيذية، والإدارية، والمالية، لتصبح لجانه حيوية وتكون لديها القدرة على التعامل مع المجتمع المحلي.